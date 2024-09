Anfang 2025 drei Mio. Erwerbslose möglich

Nürnberg. Die offizielle Erwerbslosenzahl in Deutschland könnte Anfang kommenden Jahres nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) erstmals seit zehn Jahren wieder die Marke von drei Millionen überschreiten. Es gebe derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass sich an der Flaute auf dem Arbeitsmarkt als Folge der wirtschaftlichen Schwäche etwas ändere, sagte BA-Chefin Andrea Nahles am Freitag. Das bedeute einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresende. Laut Statistiken der BA lag die Erwerbslosenzahl zuletzt im Februar 2015 mit 3,017 Millionen über der Drei-Millionen-Marke. Im September ging die Zahl der Arbeitslosen zwar um 66.000 auf 2,806 Millionen zurück. Die Abnahme fiel aber geringer aus als für die Herbstbelebung üblich. (Reuters/jW)