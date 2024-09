Potsdam: Woidke trifft Wagenknecht

Potsdam. Vor den anstehenden Sondierungsgesprächen in Brandenburg haben sich Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht am Donnerstag zu einem Gespräch getroffen, wie SPD-Generalsekretär David Kolesnyk am Freitag mitteilte. Das BSW ist die letzte verbliebene Option für die Wahlgewinnerin SPD, um eine Regierung zu bilden. Wagenknecht hat ihre Vorbedingungen für Koalitionen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg präzisiert. Die jeweilige Landesregierung müsse sich im Koalitionsvertrag klar gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland positionieren, sagte Wagenknecht in einem Podcast der FAZ.(dpa/jW)