Pistorius für Fortsetzung von Irak-Einsatz

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat im Bundestag um Zustimmung für die weitere Beteiligung der Bundeswehr am westlichen Militäreinsatz im Irak geworben. Der Einsatz sei für das Land wichtig und am Ende auch für die eigene Sicherheit. Für die Bekämpfung des Islamismus sei der Irak ein Schlüsselland, ebenso für die Stabilität der Region. Die Bundesregierung will weiterhin bis zu 500 Soldaten in das Land entsenden können. Das Mandat dafür soll bis zum 31. Januar 2026 laufen. Pistorius verwies vor den Abgeordneten auf Gespräche zwischen der irakischen und der US-Regierung sowie mit den irakischen Kurden über die Zukunft der zwei Militäreinsätze in dem Land. Es geht dabei um die NATO-Mission Irak und die Operation »Inherent Resolve«. (dpa/jW)