Belarus: NATO plant Angriff

Minsk. Der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat der NATO Angriffspläne auf sein Land unterstellt und mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. »Ein Angriff auf Belarus bedeutet den dritten Weltkrieg«, sagte der belarussische Staatschef der staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge bei einem Auftritt vor Studenten in Minsk, wie dpa am Freitag berichtete. Sowohl Belarus als auch das verbündete Russland würden in dem Fall Atomwaffen einsetzen. Lukaschenko dankte in dem Zusammenhang seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin für die jüngste Änderung der russischen Atomdoktrin. (dpa/jW)