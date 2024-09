Japan: Ishiba führt Liberaldemokraten an

Tokio. Japans Regierungspartei LDP hat den früheren Verteidigungsminister Shigeru Ishiba zum neuen Parteivorsitzenden und damit de facto auch zum Regierungschef des Landes gewählt. Dies berichtete dpa am Freitag. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei im maßgeblichen Unterhaus des Parlaments ist Ishiba die Wahl auch zum Ministerpräsidenten der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt am 1. Oktober praktisch sicher. Der 67jährige tritt die Nachfolge von Partei- und Regierungschef Kishida Fumio an, der wegen eines Parteispendenskandals nicht zur Wahl antrat. (dpa/jW)