Führungswechsel im hohen Norden

Flensburg. Chefredakteurin Miriam Scharlibbe verlässt auf eigenen Wunsch den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, wie dieser am 20. September mitteilte. Scharlibbe war für zahlreiche Regionalzeitungen zuständig, darunter das Flensburger Tageblatt. In den dreieinhalb Jahren ihrer Amtszeit habe sie vieles gelernt »darüber, was Führung bedeutet, und darüber, was Lokaljournalismus leisten kann«, erklärte die 36jährige. (dpa/jW)