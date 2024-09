»Strandsterben« auch am Ballermann

Palma. Wegen des »Strandsterbens« sollen auf Mallorca weniger Sonnenliegen und -schirme vermietet werden. Die Gemeinde Palma, zu der auch der »Ballermann« gehört, plant ab kommendem Sommer eine erhebliche Reduzierung an sämtlichen Stränden. »Wir haben heute eine völlig andere Küstenlinie als vor zehn Jahren«, erklärte Stadträtin Mercedes Celeste der Regionalzeitung Diario de Mallorca. Es gebe einfach »weniger Sand als früher«. Um eine Überbelegung zu vermeiden, müssten die Lizenzen für Vermieter angepasst werden. Strände verschwinden auch an den Küsten Kaliforniens, der Türkei, Brasiliens oder Australiens. Eine Ursache ist die Bebauung, die mit der Abtragung von Dünen einherging. Eine andere der Klimawandel. Laut einer in der Fachzeitschrift Nature Climate Change vorgestellten Studie könnte »die Hälfte der weltweiten Sandstrände bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein«. (Reuters/jW)