Pakistan bekommt IWF-Milliarden

Islamabad. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen Nothilfekredit für Pakistan in Höhe von insgesamt sieben Milliarden US-Dollar (6,278 Milliarden Euro) genehmigt, wie die Organisationen mit Sitz in Washington am Donnerstag bekanntgab. Rund eine Milliarde Dollar soll umgehend ausgezahlt werden. Das Land habe wichtige Schritte zur wirtschaftlichen Stabilität unternommen, hieß es in der Mitteilung. Premierminister Shehbaz Sharif hat seit der Wahl im Februar auf den IWF-Kredit hingearbeitet, etwa indem er Steuern und Strompreise erhöhte. Die damit verbundene Massenverelendung gilt dem IWF als alternativlos. (AFP/jW)