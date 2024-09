Ukraine: USA kündigen weitere Millionen an

Washington, D. C. US-Außenminister Antony Blinken hat neue Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 375 Millionen US-Dollar (rund 337 Euro) angekündigt. »Die Vereinigten Staaten stehen hinter der Verteidigung der Ukraine gegen Russlands brutale Aggression«, erklärte Blinken am Mittwoch (Ortszeit). Washington werde die neue Hilfe »so schnell wie möglich bereitstellen«, fügte er hinzu. Das neue Paket umfasse »Munition und Unterstützung« für das US-Artilleriesystem »Himars« sowie Streu- und Artilleriemunition, gepanzerte und leichte Artilleriefahrzeuge, Kleinwaffen und »Panzerabwehrwaffen«. Seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 haben die USA der Ukraine bereits rund 175 Milliarden US-Dollar an Militär- und Wirtschaftshilfen zur Verfügung gestellt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hält sich derzeit in den USA auf. Am Mittwoch hielt er eine Rede bei der UN-Generaldebatte in New York, am Donnerstag sollte er von US-Präsident Joseph Biden sowie Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in Washington empfangen werden. Dabei wollte er auch seinen »Siegesplan« vorstellen. (AFP/jW)