Trudeau übersteht Misstrauensvotum

Ottawa. In Kanada hat Ministerpräsident Justin Trudeau am Mittwoch (Ortszeit) ein von der konservativen Partei im Parlament eingebrachtes Misstrauensvotum überstanden. Die Abgeordneten des Unterhauses votierten am Mittwoch mit 211 zu 120 Stimmen gegen den Antrag der konservativen Oppositionspartei. Die Konservativen kündigten allerdings weitere Anträge dieser Art an. Eine kleine Partei, die Trudeaus Minderheitsregierung an der Macht hält, hatte Anfang des Monats ihre Unterstützung zurückgezogen. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Turdeau bei den kommenden Wahlen gegen einen konservativen Kandidaten verlieren könnte. (Reuters/jW)