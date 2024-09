Pistorius teilt in Litauen gegen »Putins Russland« aus

Vilnius. Am Donnerstag hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Litauen besucht. In einer Rede vor dem Parlament in Vilnius sagte er, Russlands Präsident Wladimir Putin habe »Angst« vor den demokratischen Werten der Verbündeten der Ukraine. »Putins wahrer Feind, das sagen wir ganz klar, ist unsere freie und unabhängige demokratische Lebensweise«, so der Minister. Russland fahre seine Rüstungsproduktion hoch und verstärke seine Streitkräfte »dramatisch«. »All dies lässt keinen Zweifel mehr zu: Für Russland, für Putins Russland, ist die Ukraine nur der Anfang.« Im Anschluss an den Besuch sollte Pistorius nach Polen weiterreisen.(AFP/jW)