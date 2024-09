Brände bedrohen Ecuadors Hauptstadt

Quito. In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito toben schwere Waldbrände. Rund 100 Familien wurden in Sicherheit gebracht, wie der Katastrophenschutz am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Die Brände waren in einem ländlichen Gebiet am Rande der Metropole ausgebrochen und breiteten sich dann bis in das Stadtgebiet aus. Nach Angaben des ecuadorianischen Wetterdienstes leidet das südamerikanische Land unter der schwersten Dürre seit rund 60 Jahren. (dpa/jW)