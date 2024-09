Zwei Hinrichtungen in den USA erfolgt

Washington. In den USA sind am Dienstag (Ortszeit) zwei Todesurteile vollstreckt worden. Der wegen Mordes zum Tode verurteilte Marcellus Williams wurde im US-Bundesstaat Missouri hingerichtet, obwohl er bis zuletzt auf seiner Unschuld beharrt hatte. Im Bundesstaat Texas wurde Travis Mullis hingerichtet, der seinen drei Monate alten Sohn zu Tode getrampelt hatte. Beide Männer wurden mit tödlichen Giftspritzen hingerichtet. Die Zahl der Exekutionen in den USA stieg damit in diesem Jahr auf 16. Williams soll 1998 einen Mord begangenen haben und wurde auf der fragwürdigen Basis von Aussagen eines ehemaligen Mithäftlings und einer Exfreundin schuldig gesprochen. Seine DNA war weder an der Tatwaffe noch am Tatort gefunden worden. Forderungen nach einem Gnadengesuch blieben erfolglos. (AFP/jW)