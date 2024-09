Sri Lanka: Dienstwagen entwendet

Colombo. Nach dem Amtsantritt von Sri Lankas neuem linken Staatschef Anura Kumara Dissanayake sind Hunderte teure Regierungsfahrzeuge nach Angaben eines Mitglieds der Präsidentenpartei in der Hauptstadt Colombo einfach abgestellt worden. Die Autos aus staatlichem Besitz seien nicht ordnungsgemäß übergeben worden, gab Wasantha Samarasinghe von der JVP am Mittwoch an. Von 253 der 833 Fahrzeuge starken Flotte fehle jede Spur. Angenommen wird, dass sie von ranghohen Politikern und Beamten früherer Regierungen gestohlen wurden. Dissanayake hatte im Wahlkampf versprochen, Korruption und Amtsmissbrauch zu bekämpfen. (AFP/jW)