70 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Ukraine

Berlin. Das Bundesentwicklungsministerium will 70 Millionen Euro für die Wärme- und Stromversorgung in ukrainischen Städten und Kommunen bereitstellen. »Wir unterstützen die Ukraine dabei, die Stromversorgung dezentral wiederaufzubauen, denn dann kann Russland sie nicht mehr so leicht zerstören«, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Es gehe darum, kleinere Blockheizkraftwerke, Kesselanlagen, Generatoren und Solaranlagen zur Verfügung zu stellen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages befasste sich am Mittwoch mit dem Vorhaben. (dpa/jW)