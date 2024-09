Sudan: Kinder und Mütter sterben

Nairobi. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat auf einen dramatischen Anstieg der Kinder- und Müttersterblichkeit in der sudanesischen Region Süddarfur hingewiesen. Dies berichtete dpa am Mittwoch. »Neugeborene, Schwangere und junge Mütter sterben in schockierender Zahl«, sagte Gillian Burkhardt, Expertin für sexuelle und reproduktive Gesundheit von Ärzte ohne Grenzen in Nyala in Süddarfur laut einer Mitteilung. Ihr Tod wäre in vielen Fällen vermeidbar, sagte sie weiter, »aber hier ist fast alles zusammengebrochen.«(dpa/jW)