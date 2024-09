Quad-Gipfel: DVRK kritisiert USA

Pjöngjang. Das Außenministerium der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) hat den USA vorgeworfen, den jüngsten Quad-Gipfel ausgenutzt zu haben, um ihre Politik der Blockkonfrontation unter dem Namen der »Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität« fortzusetzen. Weiterhin bezeichnete es die Gruppierung als »politisches und diplomatisches Instrument für die US-Strategie der unipolaren Vorherrschaft«. Dies geht aus einer Presseerklärung vom Dienstag hervor, die am Mittwoch von KCNA veröffentlicht wurde. Der Quadrilaterale Sicherheitsdialog (Quad) traf sich am vergangenen Wochenende in den USA. Neben dem Gastgeber gehören ihm Japan, Indien und Australien an. (jW)