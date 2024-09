Estland: Holocaust-Gedenken in Klooga

Tallinn. In Estland ist am Donnerstag offiziell der vor 80 Jahren in Klooga ermordeten Juden gedacht worden. In der Außenstelle des Konzentrationslagers Vaivara an der Nordküste des Baltenstaats wurden am 19. September 1944 während der Besatzung durch Hitlerdeutschland im Zweiten Weltkrieg mehr als 2.000 Menschen umgebracht. Angesichts der heranrückenden Roten Armee erschossen die Faschisten gemeinsam mit estnischen Kollaborateuren massenhaft jüdische Menschen. Neben Staatspräsident Alar Karis nahm auch Außenminister Margus Tsahkna am Gedenkakt teil. »Wir müssen uns an die Greueltaten erinnern, die in der Menschheitsgeschichte geschehen sind, und wir müssen ihre Wiederholung verhindern«, mahnte Tsahkna. Dazu sei es unerlässlich, Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und religiöse Intoleranz durch internationale Zusammenarbeit konsequent zu bekämpfen. (dpa/jW)