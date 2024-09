China: Zentralbank stützt Konjunktur

Beijng. Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag ihr größtes Konjunkturprogramm seit der Pandemie vorgestellt. Unter anderem werde die Mindestreserve für Banken »sehr bald um 0,5 Prozentpunkte gesenkt«, erklärte Notenbankchef Pan Gonsheng. Das soll rund eine Billion Yuan (rund 128 Milliarden Euro) freisetzen. Sinken sollen auch die Zinssätze für bestehende Immobiliendarlehen. Das werde »50 Millionen Haushalten und etwa 150 Millionen Menschen« zugute kommen, so Pan Gonsheng. Als dritte Maßnahme soll ein Aktienfonds zur Stabilisierung der Börsen aufgelegt werden. Die Bewertungen der Organisationen in Hongkong, Shanghai und Shenzhen legten nach der Ankündigung um jeweils über vier Prozent zu. (Reuters/jW)