Deutsche Wirtschaft wächst nur im Norden

Berlin. Mecklenburg-Vorpommern ist im ersten Halbjahr wirtschaftlich stärker gewachsen als jedes andere Bundesland. Das BIP legte dort um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie die Statistischen Landesämter am Dienstag mitteilten. Auf den Rängen folgten Hamburg (plus 2,2 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 1,1 Prozent). Geschrumpft ist die Wirtschaft in Brandenburg (minus 0,4 Prozent), Bayern (minus 0,6 Prozent), Sachsen (minus 0,7 Prozent), Thüringen (minus 1,2 Prozent) und Baden-Württemberg (minus 1,3 Prozent). Im bundesweiten Durchschnitt schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent. (dpa/jW)