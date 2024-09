SPD-Fraktionschef will »konzertierte Aktion«

Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich setzt gegen den Niedergang der deutschen Industrie auf mehr sogenannte Sozialpartnerschaft. »Ich finde, ein probates Mittel wäre, die konzertierte Aktion erneut zu nutzen«, sagte der Politiker am Dienstag in Berlin. Sowohl BDI-Präsident Siegfried Russwurm als auch DGB-Chefin Yasmin Fahimi hätten zusätzliche Investitionen angemahnt. Probleme von Thyssen/Krupp, VW oder Intel müssten gemeinsam gelöst werden. Im übrigen dürften auch Ausgaben zur Unterstützung der Ukraine nicht gegen nötige Hilfen zur Stabilisierung der deutschen Wirtschaft ausgespielt werden, so Mützenich. (Reuters/jW)