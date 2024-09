Schweden: »Iranische Hackeraktion« gemeldet

Stockholm. Der Iran hat nach schwedischen Angaben mit einer umfangreichen Hackeroperation auf Koranverbrennungen im Sommer 2023 reagiert, wie dpa am Dienstag berichtete. Iranische Hacker hätten demnach einen größeren SMS-Dienst eines schwedischen Unternehmens übernommen und rund 15.000 Mitteilungen verschickt, in denen zu Rache gegen »Koranschänder« aufgerufen worden sei, teilte die schwedische Staatsanwaltschaft mit. Das Ziel der Aktion sei gewesen, das Meinungsbild in Schweden zu beeinflussen und Spaltung zu erzeugen, so Staatsanwalt Mats Ljungqvist. Der Iran reagierte auf die Vorwürfe zunächst nicht. (dpa/jW)