Schweiz stuft »Holodomor« als Völkermord ein

Bern. Die Schweiz hat eine Hungersnot in Teilen der Sowjetunion, darunter der heutigen Ukraine, vor gut 90 Jahren als Völkermord eingestuft. Das Parlament folgte am Dienstag damit unter anderem dem Bundestag in Berlin und dem EU-Parlament, die dies 2022 beschlossen hatten. In den Jahren 1932 und 1933 sollen allein in der Ukraine bis zu vier Millionen Menschen gestorben sein. Doch auch Millionen Kasachen und Hunderttausende Russen kamen ums Leben. Die größere Kammer des Schweizer Parlaments nahm eine entsprechende Erklärung mit 123 zu 58 Stimmen an. Dagegen war die stärkste Partei, die rechte SVP. (dpa/jW)