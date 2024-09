Venezuela erlässt Haftbefehl gegen Milei

Caracas. Der Oberste Gerichtshof Venezuelas hat am Montag (Orstzeit) die Strafverfolgung des argentinischen Präsidenten Javier Milei, der Präsidentensekretärin Karina Milei sowie der argentinischen Sicherheitsministerin Patricia Bullrich genehmigt. Dies berichtete Mercopress am Montag. Bei dem Verfahren geht es um die Beschlagnahmung und Übergabe eines Frachtflugzeugs der venezolanischen Emtrasur an die Vereinigten Staaten. Im Juni 2022 war der Flieger in Argentinien gelandet, durfte dort aufgrund eines US-Embargos nicht aufgetankt werden und wurde beschlagnahmt. Im Februar dieses Jahres übergab Argentinien es an die USA, wo es verschrottet wurde. Venezuela setzte am Montag außerdem zwei Sonderstaatsanwälte ein, die Menschenrechtsverletzungen durch die derzeitige argentinische Regierung untersuchen sollen. (jW)