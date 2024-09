Müllballons: Südkorea droht Pjöngjang

Seoul. Südkorea will militärisch durchgreifen, sollte es zu einem Todesfall durch die aus Nordkorea gesendeten Müllballons kommen. Die südkoreanische Regierung »wird entschlossene militärische Maßnahmen ergreifen, wenn die mit Müll gefüllten Ballons des Nordens eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung darstellen oder eine Grenze überschritten wird«, sagte Lee Sung Joon vom Generalstab am Montag. Pjöngjang hat seit Mai mehr als 5.500 Müllballons über die Grenze nach Südkorea geschickt – meist bestückt mit Tüten mit Altpapier. Nordkorea gibt an, dies sei eine Antwort auf Aktivisten in Südkorea, die Ballons gefüllt mit Propaganda in den Norden schicken würden. (AFP/jW)