Brandenburg: Angriff auf Unterkunft für Geflüchtete

Frankfurt/Oder. Mit Blut und Teilen von toten Schweinen ist im brandenburgischen Beeskow (Oder-Spree) eine Unterkunft für Geflüchtete angegriffen worden. Das teilte die Polizei in Frankfurt/Oder am Montag mit. Demnach hätten Unbekannte am Sonntag die Fassade des im Umbau befindlichen Gebäudes mit Schweineblut beschmiert und zwei Schweineköpfe auf das Gelände geworfen. Es sei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. (jW)