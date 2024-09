Frankreich: Minister will hart durchgreifen

Paris. Frankreichs neuer bürgerlich-rechter Innenminister Bruno Retailleau hat bei seiner Amtsübernahme eine künftige harte Linie erkennen lassen. »Wir müssen den Mut zur Härte haben«, sagte Retailleau bei der Übernahme der Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Gérald Darmanin am Montag in Paris. »Ich habe drei Prioritäten: die Wiederherstellung der Ordnung, die Wiederherstellung der Ordnung und die Wiederherstellung der Ordnung«, fügte er hinzu. Premierminister Michel Barnier, der wie Barnier der Partei der Republikaner angehört, hatte bereits am Vorabend lobend das Beispiel der deutschen Grenzkontrollen erwähnt. (AFP/jW)