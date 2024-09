VW-Chef: Kürzungsplan bis Ende des Jahres

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern will noch im laufenden Jahr ein Kürzungsprogramm erarbeiten. Konzernchef Oliver Blume sagte in einem Interview mit RTL/N-TV, »Kapazitätsreduzierungen« – also Standortschließungen – könne er »nicht ausschließen«. Vom Start der Tarifverhandlungen mit der IG Metall am Mittwoch erwarte er »deutliche Bewegung, um auf der Kostenseite voranzukommen«, erklärte Blume laut einer dpa-Meldung am Montag. Die Kosten bei VW seien »im internationalen Wettbewerb viel zu hoch«. Laut der Meldung hatte der Volkswagen-Boss auch in einem ZDF-Interview erklärt, »über alle Kostenarten« gehen zu wollen. Etwa »die Herstellkosten, wo die Arbeitskosten eine große Rolle spielen werden – aber auch die Vertriebskosten«. Vom »Autogipfel«, der am Montag erst nach jW-Redaktionsschluss endete, forderte der Konzernchef einen »Masterplan für Deutschland«. (dpa/jW)