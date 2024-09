Lausitz: Bund bewilligt Gelder für neue Verkehrsprojekte

Patrick Pleul/dpa Hier darf man sich über Wahlkampfgeschenke freuen: Bahnhof Cottbus

Potsdam. Mit den Mitteln für den Strukturwandel sollen in der Lausitz vier neue Bahnprojekte finanziert werden. Dazu zählten der Ausbau des Bahnhofs Eisenhüttenstadt, des Bahnhofs Bischdorf, des Bahnhofs Cottbus und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Guben und dem polnischen Zielona Góra, hieß es in einer Mitteilung des Bundesverkehrsministeriums am Freitag. Durch den gemeinsamen Beschluss mit dem Bund würden Investitionsmittel von über 750 Millionen Euro freigegeben.

Das Geld soll nicht ausschließlich in die neuen Projekte fließen. Bereits bestehende Vorhaben erhielten ebenso einen Teil der angekündigten Mittel, teilte das Ministerium weiter mit. So soll mit dem Geld unter anderem der Ausbau der Strecke zwischen Lübbenau und Cottbus und der Strecke zwischen Cottbus und Forst weiter vorangetrieben werden.

Das Investitionsgesetz Kohleregionen ist seit August 2020 in Kraft und sieht insgesamt Strukturfördermittel bis zu rund 41 Milliarden Euro bis zum Jahr 2038 vor. Das Land Brandenburg erhält hiervon insgesamt gut zehn Milliarden Euro. (dpa/jW)