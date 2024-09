Hamas-Chef: Sind bereit für »langen Abnutzungskrieg« gegen Israel

+ Update 19:49 +

Adel Hana/AP/dpa

Gaza-Stadt. Die Hamas ist nach den Worten ihres Chefs Jahja Sinwar bereit für einen »langen Abnutzungskrieg« gegen Israel. »Wir haben uns darauf vorbereitet, einen langen Abnutzungskrieg zu führen, der den politischen Willen des Feindes brechen wird«, sagte der Chef des Politbüros der Hamas am Montag in einer an die jemenitischen Ansarollah gerichteten Botschaft.

Die palästinensische Hamas im Gazastreifen und die mit ihr verbündeten und vom Iran unterstützten Gruppen im Irak, im Libanon und im Jemen würden Israel besiegen, hieß es in der Botschaft weiter.

Die Erklärung folgte auf einen Raketenangriff in Zentralisrael am Sonntag, den die jemenistische Organisation für sich reklamierte. Bei dem Angriff gab es keine Todesopfer, Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte jedoch Vergeltung an. (AFP/jW)