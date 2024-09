Champions League: Bayern und Stuttgart starten in die Saison

+ Update 19:11 +

Tom Weller/dpa

Berlin. Die neue Saison der reformierten Champions League startet an diesem Dienstag mit zwei Partien deutscher Beteiligung. Rekordmeister FC Bayern, in dessen Stadion am 31. Mai 2025 das Finale angepfiffen werden soll, spielt gegen Dinamo Zagreb (21.00 Uhr/DAZN). Der VfB Stuttgart feiert sein Comeback in der Königsklasse mit dem Topspiel beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid (21.00 Uhr/Prime Video). Die weiteren deutschen Starter Bayer Leverkusen, »El Dosico« Leipzig und Borussia Dortmund sind im weiteren Verlauf der Woche im Einsatz.

Insgesamt starten in der Champions League 36 statt bislang 32 Clubs, die Gruppenphase wurde durch ein System mit einer Liga für alle Vereine ersetzt. Die ersten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Vereine auf den Plätzen neun bis 24 spielen in einer neu geschaffenen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen. Die Teilnehmer erhalten von der Europäischen Fußball-Union UEFA deutlich mehr Geld als in den vergangenen Spielzeiten. (dpa/jW)