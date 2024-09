Der Berliner Dancehallmusiker Peter Fox hat mit einem kostenlosen Spontankonzert so viele Fans in den Berliner Görlitzer Park gelockt, dass es dort am Samstag abend einen Einlassstopp gab. Auch vor dem Park stand eine Vielzahl von Menschen, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Bei der »Blockparty« am Abend traten neben Fox unter anderem auch die Rapperin Wa22ermann, der Rapper 44Grad und der Sänger Kane auf. Nach dem Konzert bedankte sich Fox auf Instagram mit den Worten »Danke Görli« und schob eine neue Konzertankündigung hinterher. Am Sonntag abend sollte noch eine »Blockparty« stattfinden, dieses Mal in Schöneberg.

Anfang September hatte der Seeed-Sänger Fox mit weiteren Berliner Musikern bereits mehrere tausend Fans zu einer »Pool Party« ins Columbiabad gelockt. Sowohl das Neuköllner Freibad als auch der Görlitzer Platz in Kreuzberg gelten als Orte mit viel Kriminalität. Der Berliner Senat will den »Görli« komplett umzäunen. Initiativen wollen das und die nächtliche Schließung des Parks verhindern. Im Juni hatte das Raptrio K.I.Z mit einem Konzert gegen die geplante Umzäunung protestiert. (dpa/jW)