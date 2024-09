Die Toten Hosen bekommen den Staatspreis von Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird der Gruppe um Sänger Campino die Auszeichnung am 30. Oktober verleihen, wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. Wüst ehrt die Toten Hosen für ihren prägenden Einfluss durch ihre Musik auf den gesellschaftlichen Diskurs und die kulturelle Landschaft in Nordrhein-Westfalen sowie für ihr jahrzehntelanges soziales und gesellschaftliches Engagement. Der Ministerpräsident erklärte, die Toten Hosen seien »lebendiges nordrhein-westfälisches Kulturgut«. (AFP/jW)