Festnahmen in Malaysia wegen Gewalt an Kindern

Kuala Lumpur. Im Zuge von Ermittlungen zu Gewalt an Heimkindern in der Obhut einer islamischen Organisation hat die Polizei in Malaysia mehr als 300 Verdächtige festgenommen. Es seien mehr als 400 Kinder in Sicherheit gebracht und 355 mutmaßliche Täter festgenommen worden, darunter Religionslehrer und Betreuer, erklärte die Polizei am Sonnabend. Im Visier der Ermittler steht demnach ein islamisches Unternehmen namens Global Ikhwan Services and Business (GISB) wegen seiner Verbindungen zur verbotenen Al-Arqam-Sekte. Es seien zahlreiche Einrichtungen durchsucht und im Zuge dessen der GISB-Chef Nasiruddin Ali sowie 30 weitere Mitglieder der Organisation festgenommen worden. (AFP/jW)