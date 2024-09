Hunderte Häftlinge in Kongo entlassen

Kinshasa. In der Demokratischen Republik Kongo sollen rund 600 Häftlinge entlassen werden, um die überfüllten Haftanstalten zu entlasten. Dies kündigte Justizminister Constant Mutamba laut der US-Agentur AP am Sonnabend während einer Zeremonie im Zentralgefängnis Makala in der Hauptstadt Kinshasa an. Es gebe Pläne für den Bau eines neuen Gefängnisses in Kinshasa, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. In Makala, dem größten Gefängnis des Landes mit einer Kapazität von 1.500 Plätzen, sind mehr als 12.000 Häftlinge inhaftiert, so Amnesty International in seinem jüngsten Länderbericht. Anfang dieses Monats starben bei einem versuchten Ausbruch aus dem Gefängnis 129 Menschen, darunter einige, die von Wärtern und Soldaten erschossen wurden, und andere, die in einer Massenpanik in der überfüllten Einrichtung starben, so die Behörden. (jW)