Mexiko: Tote bei Kartellkämpfen

Mexiko-Stadt. Im Zusammenhang mit Kartellkämpfen im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa hat es Medienberichten zufolge weitere Tote gegeben. Demnach kam es in der Region um die Hauptstadt des Staates, Culiacán, am Samstag zu mehreren Zwischenfällen. An einem Ort wurden die Körper fünf erschossener und offenbar zuvor gefolterter Männer auf einer Straße gefunden, wie lokale Medien unter Berufung auf Behörden berichteten. Bei einem weiteren Vorfall am Samstag nachmittag wurden Einsatzkräfte von »bewaffneten Zivilisten« angegriffen, wie der Gouverneur von Sinaloa, Rubén ­Rocha Moya, auf X schrieb. Bei der Verfolgung der Angreifer in einem Wohngebäude seien drei der Verdächtigen getötet und einer verhaftet worden. Zwei Soldaten seien verletzt worden. Die mexikanische Regierung schickte den Berichten zufolge 600 zusätzliche Soldaten nach Sinaloa. (AFP/jW)