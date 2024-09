Bosch: Wärmepumpen vorerst nicht billiger

Berlin. Der Bosch-Konzern hält niedrigere Preise für Wärmepumpen für unwahrscheinlich. Die Nachfrage war zuletzt zwar zurückgegangen, es sei aber fraglich, ob sie »jetzt schnell preiswerter werden«, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende. In den Geräten stecke hochwertiges Material, dessen Preis sich am Weltmarkt bilde. Zudem sei die Produktion gedrosselt. (dpa/jW)