Potsdam: Kundgebung gegen AfD

Potsdam. Einen Tag vor der Brandenburgwahl hat in Potsdam eine Kundgebung gegen die AfD stattgefunden. Beim Auftritt von Sportfreunde Stiller versammelten sich am Abend mehrere tausend Menschen auf dem Luisenplatz. »Wir versuchen einfach noch einmal, alle wachzurütteln im ganzen Land, damit alle morgen wählen gehen«, sagte Joshi, Mitveranstalter und Sänger der Berliner Punkrockband ZSK. Bei der Kundgebung hielten zahlreiche Menschen ein Plakat in die Höhe, auf dem ein Verbot der AfD gefordert wurde. (dpa/jW)