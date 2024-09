HSBC hält »faule« Kredite in Milliardenhöhe

London. Die britische Großbank HSBC hat einen drastischen Anstieg an Zahlungsausfällen bei Immobilienkrediten in Hongkong verzeichnet. Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, versechsfachte sich die Anzahl »fauler« Immobilienkredite im dortigen Geschäft der HSBC auf insgesamt rund 3,2 Milliarden US-Dollar. Das unterstreiche die Risiken, denen die britische Bank durch den Einbruch des dortigen Immobilienmarkts ausgesetzt sei, so die Financial Times. Während HSBC in Großbritannien 18 Prozent ihrer Aktivitäten in dem Segment bündelt, entfielen in Hongkong nahezu 45 Prozent darauf. (jW)