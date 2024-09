BSW gründet Verband in Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen Landesverband in Rheinland-Pfalz gegründet. Dafür stimmten die anwesenden Mitglieder beim Gründungsparteitag in Kaiserslautern einstimmig. Die namensgebende Bundesparteivorsitzende Wagenknecht nahm auch wegen der parallelen Landtagswahl in Brandenburg nicht am Parteitag teil. Bundesweit ist es der zehnte BSW-Landesverband. »Das, was wir heute präsentieren, hat mit der Linkspartei nichts mehr zu tun«, sagte der Bundestagsabgeordnete und BSW-Landesbeauftragte Alexander Ulrich. Die Partei wolle die Gesellschaft breit ansprechen, sagte Ulrich. (dpa/jW)