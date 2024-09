Ukraine: Kein Telegram für Militärs und Beamte

Kiew. Die Ukraine hat Militärs, hochrangigen Staatsbeamten und Mitarbeitern von Rüstungsbetrieben und wichtigen Infrastrukturobjekten die Installation und Nutzung des Messengerdienstes Telegram auf Dienstgeräten verboten. Dies berichtete dpa am Freitag. Den entsprechenden Beschluss habe das Koordinationszentrum für Cybersicherheit des nationalen Sicherheitsrats gefasst, heißt es demnach in einer Mitteilung des ukrainischen Parlaments. Ausgenommen von der Regelung seien nur Personen, in deren Aufgabenbereich die Kommunikation per Telegram falle. (dpa/jW)