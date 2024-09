IW-Institut zum Fachkräftemangel

Köln. Dem Handwerk fehlen nach einer Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bundesweit derzeit rund 113.000 Fachkräfte. Zuletzt habe es für rund 18.300 Stellen für Bauelektriker und für 16.300 Stellen für Kfz-Techniker rechnerisch keinen passend qualifizierten Arbeitssuchenden gegeben, teilte das IW am Freitag mit. Im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gebe es etwa 12.200 solcher unbesetzbaren Stellen. Zwar steige die Zahl der neuen Ausbildungsverträge in diesen Berufen langsam an, doch der Bedarf der Unternehmen wachse schneller, so das IW. »Die Lücke wird deshalb von Jahr zu Jahr größer«, erklärte Studienautorin Lydia Malin. (dpa/jW)