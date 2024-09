Tschechien wählt zwei Tage in 13 Regionen

Prag. Trotz der Hochwasserkatastrophe im Osten des Landes haben in Tschechien am Freitag zweitägige Regional- und Senatswahlen begonnen. Neu bestimmt werden die Versammlungen in 13 Regionen mit Ausnahme der Hauptstadt Prag, die einen Sonderstatus hat. Die Abstimmung gilt als Stimmungstest für die Zustimmung zu den liberalkonservativen Regierungsparteien vor der Parlamentswahl im nächsten Jahr. Die Regionen betreiben Schulen, Krankenhäuser sowie Altersheime und verteilen EU-Subventionen. Darüber hinaus werden, wie alle zwei Jahre, in einem Drittel der Wahlbezirke die Abgeordneten im Senat neu bestimmt.(dpa/jW)