Beirut: Tote nach israelischem Luftangriff

Beirut. Das israelische Militär hat am Freitag erneut die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen. Ein Luftangriff auf die südlichen Vororte habe einen hochrangigen Hisbollah-Militärkommandeur getroffen, wie zwei Sicherheitsquellen der Agentur Reuters mitteilten. Dabei soll es sich um den Befehlshaber der Hisbollah-Operationen, Ibrahim Akil, handeln, wie auch der israelische Armeerundfunk berichtete. Bei dem Angriff wurden drei Menschen getötet und 17 weitere verwundet, wie das libanesische Gesundheitsministerium in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Vom Zivilschutz hieß es, dass Rettungsteams nach dem Einsturz von zwei Wohngebäuden unter den Trümmern nach Vermissten suchten. Das israelische Militär erklärte, es habe einen »gezielten Angriff« in Beirut durchgeführt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. (Reuters/jW)