UNO: Schneckentempo bei Gleichstellung

New York. Die Gleichstellung von Frauen und Männern macht den Vereinten Nationen zufolge nur langsam Fortschritte. Das geht aus einem neu veröffentlichten Bericht der UN-Frauenorganisation »UN Women« hervor. Demnach bliebe beim derzeitigen Tempo die Geschlechterparität in den Parlamenten ein ferner Traum, der möglicherweise erst im Jahr 2063 erreicht werden kann. Zudem werde es noch 137 Jahre dauern, bis alle Frauen und Mädchen aus der Armut befreit seien. Und etwa eins von vier Mädchen werde weiterhin als Kind verheiratet. Es seien aber weltweit Fortschritte bei der Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen erzielt worden. Jeder vierte Parlamentssitz sei mit Frauen besetzt – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur Situation vor einem Jahrzehnt. Der Anteil der in extremer Armut lebenden Frauen und Mädchen sei auf unter zehn Prozent gesunken. (dpa/jW)