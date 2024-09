Mit fast 40 Jahren Verspätung erscheint ein bislang unveröffentlichter Song von Udo Jürgens. Die romantische Pianoballade »Als ich fortging« wurde bei Arbeiten im Archiv eines Plattenlabels entdeckt. Die Single wird diesen Freitag veröffentlicht. Am 30. September wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden. Der Titel des Songs erinnert daran, dass Jürgens Ende 2014 in seiner Wahlheimat Schweiz bei einem Spaziergang zusammenbrach und kurz darauf starb. »Wir waren innerlich immer auf der Suche und haben gehofft, noch etwas zu finden, was Udo geschrieben hat«, sagte Udo Jürgens’ Tochter Jenny Jürgens. »Als ich fortging« entstand 1985 für das Album »Treibjagd«, passte aber schlussendlich nicht in das Konzept der Platte und wanderte ins Archiv. (dpa/jW)