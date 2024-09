Der südafrikanische Künstler William Kentridge wird mit dem Internationalen Folkwang-Preis 2024 ausgezeichnet. Ganz im Sinne der Folkwang-Idee überwinde der weltweit Beachtung findende Künstler die Grenzen zwischen bildender und darstellender Kunst, hieß es in einer Mitteilung des Museums Folkwang in Essen. Zudem leiste er mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur internationalen Bekanntmachung und Vermittlung künstlerischer Positionen des afrikanischen Kontinents. Kentridges künstlerisches Schaffen ist sehr vielseitig: International bekannt wurde er in den 1990er Jahren mit animierten Kurzfilmen, die auf Kohlezeichnungen basieren und die Geschichte Südafrikas im 20. Jahrhundert thematisieren. Sein Werk umfasst Druckgrafiken, Skulpturen und Wandteppiche; er entwickelt Puppentheater, führt bei Opern Regie und konzipiert seit einigen Jahren eigene Kammeropern. Kolonialismus und gesellschaftliche Utopien sind wiederkehrende Themen Kentridges. (dpa/jW)