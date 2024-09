Verschuldung blockiert Kampf gegen AIDS

Genf. Nach einem UN-Bericht verhindert die hohe Verschuldung vieler Länder in Afrika südlich der Sahara ausreichende Finanzierungen von Gesundheitsprogrammen. Wie das UN-Programm UNAIDS in Genf mitteilte, sei das Ziel, die Krankheit AIDS bis 2030 nahezu vollständig zu beenden, in Gefahr. (dpa/jW)