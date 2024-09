Lufthansa verlängert Flugstopp nach Nahost

Frankfurt am Main. Die Lufthansa verlängert ihren Flugstopp von und nach Israel und in den Iran. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, würden Flüge nach Tel Aviv und in die iranische Hauptstadt Teheran bis einschließlich Dienstag, den 24. September, gestrichen. Der israelische und iranische Luftraum sollen bis dahin umflogen werden. Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut werden demnach länger als bisher geplant bis einschließlich 26. Oktober ausgesetzt. Bereits nach dem Terrorangriff Israels mit manipulierten Pagern und Funkgeräten im Libanon hatte die Lufthansa am Dienstag bekanntgegeben, ihre Flüge von und nach Israel sowie Teheran bis mindestens Donnerstag auszusetzen. (dpa/jW)