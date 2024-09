Boeing: Extraurlaub für Führungskräfte

Washington. Mitten im ersten Streik bei Boeing seit 16 Jahren beurlaubt der Flugzeugbauer Tausende seiner US-Beschäftigten. »Wir leiten in den nächsten Tagen vorübergehende Beurlaubungen ein, die eine große Anzahl von Führungskräften, Managern und Mitarbeitern in den USA betreffen werden«, erklärte Konzernchef Kelly Ortberg in einer E-Mail an die Belegschaft am Donnerstag. Geplant sei, dass ausgewählte Mitarbeiter auf rotierender Basis alle vier Wochen für jeweils eine Woche beurlaubt werden. Boeing wolle so lange daran festhalten, bis der Streik ende. (Reuters/jW)